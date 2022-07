«I concerti? A me preoccupa più chi fa la spesa senza mascherina»

«Una volta che le infezioni partono la crescita è esponenziale - spiega il medico cantonale Giorgio Merlani, confermando il netto aumento -. È un dato di fatto e non solo riflesso della gente che si sottopone al test per andare in vacanza, anche perché ormai quel test non lo fa più nessuno. La percentuale dei test positivi su quelli effettuati sta per raggiungere il 30%. Abbiamo casi nelle strutture per anziani, aumentano le segnalazioni di sintomi legati al Covid fatte ai medici curanti e anche le analisi sulle acque reflue sono coerenti con questa crescita. La situazione sta chiaramente iniziando a impattare sugli ospedali, dove il carico di lavoro rispetto a un’estate abituale è comunque elevato».