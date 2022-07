«Lugano ha risposto presente. Tanta concretezza operativa»

«Ho comprensione per chi ancora difende e cerca di legittimare la posizione russa. Per contro, non ho nessun rispetto per l'atteggiamento aggressivo della Russia. Non si può permettere che nel 2022 un stato occidentale violi ogni briciolo di diritto internazionale. La situazione va condannata e il comportamento della Svizzera è pienamente rispettoso del principio di neutralità. Essere neutrali non significa essere indifferenti. Questi due giorni l'hanno dimostrato: la Svizzera è stata estremamente neutrale durante la conferenza. Abbiamo messo a disposizione una piattaforma di dialogo. Questi sono i “buoni uffici”».