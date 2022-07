Una vita con il contagocce

LOCARNO - A casa sua Francesco Maggi ha una vasca da bagno, ma non la usa mai. Corre sempre a chiudere i rubinetti, a spegnere gli interruttori della luce in ogni stanza. Non annaffia l'orto. Stira le camicie con l'acqua dell'asciugatrice, con quella della piscinetta gonfiabile - comprata per la figlia piccola - bagna le piante in giardino.