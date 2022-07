«Con Zelensky presente, avremmo avuto qualche problema in più»

Le opinioni della gente – Tra le testimonianze video raccolte non mancano quelle di persone confuse, che non sanno bene come comportarsi. La 35enne Elisa, che lavora proprio in centro, evidenzia come non si fiderà a uscire a mangiare nelle piazze durante la pausa pranzo. Giuseppe, 43 anni, parla di"evento importante che crea comunque qualche disagio alla popolazione". C'è chi come la 15enne Giada vorrebbe che si parlasse anche delle altre guerre, altrettanto drammatiche, sparse per il mondo. La 62enne Cristina si sfoga: «Questa Conferenza non servirà a niente. Noi svizzeri siamo neutrali. Non dovevamo neanche immischiarci in queste cose. Sono incavolata».