Morti sul Susten: erano due insegnanti

La professione delle due vittime non era trapelata inizialmente: la Polizia urana, che si occupa dell'inchiesta, non ha fornito dettagli al riguardo. A darne notizia è oggi il Decs con un comunicato, in cui esprime «profondo cordoglio e la propria vicinanza alle famiglie». I due docenti erano «residenti e attivi» in Ticino. Il Care-Team Ticino è stato attivato non solo per gli allievi, ma anche per i colleghi dei due docenti.