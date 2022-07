Criticata perché ha allattato la bimba in pubblico

Un legame profondo e protettivo – Il dato di fatto è che oggi vedere una mamma che allatta il bimbo dopo i sei mesi di vita è piuttosto una rarità. La maggior parte, secondo le statistiche, preferisce puntare su biberon e latte artificiale. «Allattare dal seno non è solo una questione di nutrimento. Il bambino col seno si consola, si addormenta. Ogni poppata è funzionale a qualcosa. E crea un legame profondo e protettivo con la mamma».



«Nessuna donna allatta per esibizionismo» – Come mai c'è chi è infastidito nel vedere una donna che si ferma in un luogo pubblico e allatta? «Noi continuiamo a promuovere la naturalezza del gesto. Temo che qualche responsabilità ce l'abbia anche questa società basata sull'estetica e sull'apparenza. Non ci fa più vedere il seno come prima fonte di alimentazione. Quella che permette di soddisfare le necessità fisiologiche del bebè. Non si può pretendere che la mamma sia sempre chiusa in casa quando il bambino ha bisogno di essere allattato. E d'altra parte nessuna mamma allatta il proprio bimbo per esibizionismo».