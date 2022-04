Trasparenti danneggiati dalle intemperie

MENDRISIO - Nella notte tra sabato e domenica scorsi, alcuni Trasparenti collocati fra le vie di Mendrisio sono stati seriamente danneggiati dal cattivo tempo. E nemmeno questa mattina, con una meteo piovosa e ventosa, nessuno si sarebbe preoccupato di rimuoverli o di metterli in sicurezza per evitare che si producessero danni ancora peggiori.

A denunciare l'accaduto è la lista civica "Per Mendrisio", che ha deciso di presentare un'interrogazione al Municipio del Magnifico Borgo per chiedere se sia stato messo al corrente dei danni e, in caso affermativo, come mai non sia intervenuto per tempo. «Se ce ne fosse ancora bisogno - si legge nell'atto sottoscritto dai consiglieri comunali Antonia Bremer e Tiziano Fontana - ricordiamo che le Processioni storiche sono patrimonio culturale e immateriale Unesco e che i Trasparenti ne sono una parte determinante. In quanto tali, ma anche in quanto opere d'arte appartenenti alla nostra tradizione, dovrebbero essere tutelati e trattati con la massima cura».

Nell'interrogazione viene anche chiesto all'esecutivo chi si sarebbe dovuto occupare dalla messa in sicurezza delle opere e se esista un responsabile che vegli sulla tutela dei Trasparenti durante le settimane di esposizione.