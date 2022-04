Area Esercizio e Manutenzione: nuova livrea per i veicoli

CAMORINO - È stata presentata oggi, presso il Centro manutenzione strade cantonali di Camorino, la nuova livrea dei veicoli di servizio in dotazione all’Area Esercizio e Manutenzione (AreaEM).

Il processo di rinnovo della livrea dei veicoli di servizio, con colorazione bianco–arancio, ha preso avvio negli scorsi mesi e verrà completato a tappe grazie alla collaborazione con l’Ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato (UAMS), riferisce il Dipartimento del territorio.

Tale operazione consentirà una migliore identificazione di tali veicoli, in particolar modo in condizioni di scarsa visibilità, con un conseguente maggior beneficio in termini di sicurezza, sia degli addetti impiegati sulle strade cantonali e nazionali, sia degli utenti.

Esposti a un grande pericolo - Il personale operante sulle strade è quotidianamente esposto a un grande pericolo: la circolazione dei veicoli. In tale contesto, una migliore visibilità nella manutenzione stradale equivale, pertanto, a una garanzia di maggiore sicurezza. È in quest’ottica che l’Area Esercizio e Manutenzione ha deciso di “rifarsi il look” e nei prossimi anni procederà a dotare i propri veicoli di servizio di una nuova colorazione.

Nella fattispecie, un’analisi condotta negli scorsi mesi, volta ad approfondire, dapprima, l’utilità della livrea di colore arancio dei veicoli utilizzati sulle autostrade da parte dell’AreaEM, ha portato a concludere che tale colore non è attualmente più indicato quale simbolo di riconoscibilità, in quanto sempre più adottato anche da ditte e servizi privati per i propri veicoli di lavoro.

Considerato che i veicoli di servizio dell’AreaEM devono poter intervenire, sempre più spesso, anche in caso d’urgenza, una livrea ancor più riconoscibile agevolerebbe il servizio degli addetti, a beneficio sia degli enti di primo intervento, sia degli utenti della strada. A ciò va inoltre aggiunto che i costi e i tempi di fornitura di veicoli dal colore arancione possono rappresentare, in alcuni casi, un impedimento all’acquisto.

Per tale motivo, l’AreaEM ha proposto una nuova soluzione, in linea con quelle già in essere in diversi altri Cantoni. La nuova livrea bianco – arancio dei veicoli in dotazione all’AreaEM consentirà, infatti, di accrescere la sicurezza dei collaboratori della strada in quanto più facilmente visibili agli utenti, ma anche una più marcata identificazione dell’Area medesima quale partner degli enti di primo intervento cantonale (polizia, pompieri, servizio autoambulanze,…), in particolare nell’ambito di eventi per i quali è richiesto un servizio tempestivo (incidenti della circolazione, scoscendimenti di terreno con materiale sul campo stradale,…).

Inoltre, la soluzione adottata permetterà una maggiore flessibilità, in quanto i veicoli non saranno più legati, rispettivamente, a strade cantonali e nazionali. Non da ultimo, la stessa consentirà un utilizzo più oculato delle risorse finanziarie a disposizione.

Diverse tappe - L’attuazione del concetto Livrea AreaEM 2030 prevede le seguenti tappe: a partire dal 2021, i nuovi veicoli (leggeri e pesanti) vengono acquistati con carrozzeria di colore bianco e decorati con livrea di colore arancione, mentre che l’aggiornamento dei veicoli leggeri e pesanti aventi al massimo otto anni di vita - attualmente in corso - verrà completato nei prossimi anni.

Infine, gli attuali veicoli di colore arancio con meno di otto anni, verranno decorati “in negativo” alfine di garantire un’uniformità del look, e ciò fino alla fine del loro ciclo di vita.

DT