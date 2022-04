"Strane forme" in Contrada Verla, mistero risolto

LUGANO - In Contrada Verla a Lugano, gli studenti della CSIA hanno assemblato i grandi elementi posati nelle scorse settimane. L’installazione, che riproduce il marchio “CSIA”, sarà visibile fino al 2 maggio.

Dallo scorso 28 marzo in Contrada Verla erano apparsi degli elementi insoliti, alti quasi 4 metri. Oggi, grazie al lavoro di studenti e docenti, sono stati riuniti dando vita a una grande installazione. Si tratta di un’iniziativa del CSIA nell’ambito dei festeggiamenti del 60mo anniversario della scuola. Roberto Borioli, direttore della CSIA, sottolinea come «ogni forma, ogni volume può essere visto come una scultura, un’opera espressiva oppure un messaggio un simbolo, che ricorda come nelle professioni creative del design pensare, concepire, progettare e realizzare, sono fasi che portano a concretizzare sogni e idee. Con questa iniziativa abbiamo voluto stupire e incuriosire. Questo per sottolineare l’importanza di una comunicazione professionale efficace: un campo operativo e di formazione che impegna la nostra scuola da oltre 60 anni».

La CSIA, che comprende la Scuola d’arte applicata (SAA), la Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI), la Scuola cantonale d’arte (SCA) e la Scuola specializzata superiore di arte applicata (SSS-AA), forma i professionisti nel settore delle arti applicate attraverso diversi percorsi formativi. L’ottenimento della maturità professionale o della maturità specializzata permette di proseguire gli studi in Scuole universitarie professionali, nelle Accademie di belle arti e presso alcune Università. Grazie agli attestati federali di capacità nelle professioni delle arti applicate, i giovani e le giovani possono inoltre proseguire la loro formazione nei campi del Design visivo e del Design di prodotto presso la Scuola specializzata superiore in sede CSIA o altri istituti di livello terziario.