Principio di incendio in una palazzina di Viganello

LUGANO - Pompieri, polizia e ambulanza accorrono in massa in Via dei Gelsi a Viganello nel pomeriggio di lunedì. Attorno alle 14.30 un principio di incendio sarebbe scoppiato in una palazzina. Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dal quinto piano dello stabile. Difficile al momento stabilire le cause dell'accaduto.

Un residente nella zona racconta di un certo via vai di auto dei pompieri, della polizia e dei soccorritori. Come mostrano le immagini, l'episodio ha generato una certa curiosità anche da parte di persone del vicinato. Non si hanno al momento informazioni su feriti o intossicati.

Lettore Tio/20Minuti