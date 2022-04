Banchi e sedie al prezzo che si vuole? Ecco come averli

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

LOCARNO - Sono banchi e sedie che hanno segnato la storia della città, quelli offerti alla popolazione dal Comune di Locarno. Per portarseli a casa, basterà recarsi al piazzale delle scuole cittadine dei Saleggi giovedì 14 (dalle 16 alle 18) o venerdì 15 aprile (dalle 8 alle 10). Come già per il momento di raccolta effettuato durante il mese di marzo, l’offerta è libera.

Stop all'usa e getta - L'idea è quella di combattere la pratica dell'usa e getta e salvare materiale scolastico ancora in buono stato. L’azione segue il credito, pari a 597mila franchi, stanziato dal Consiglio comunale per la fornitura di nuovi banchi e sedie destinati alle scuole elementari.

Un'azione pensata - Il Comune era inizialmente intenzionato a donare il materiale a Paesi meno fortunati del nostro, e ha preso contatto con diverse associazioni umanitarie. Le stesse preferiscono però concentrarsi sulla promozione dell’artigianato direttamente in loco. Il Municipio ha deciso dunque di dare la possibilità a chi lo desidera di accaparrarsi il materiale “storico” desiderato.

Un'offerta a fin di bene - Allo scopo di mantenere la volontà umanitaria, il Comune ha deciso però di istituire un fondo, derivante dalle offerte libere, da devolvere ai Paesi del terzo mondo. Il fondo sarà ora utilizzato per sostenere nel trasporto del materiale un’associazione presente in Ticino che si è infine annunciata per ritirare i banchi e le sedie rimanenti, e ancora utilizzabili, dopo la prima fase dell'azione.