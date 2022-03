Ecco la prima sfida ticinese tra apprendisti informatici e mediamatici

BELLINZONA - È una prima assoluta in Ticino. Lo scorso sabato 19 marzo a Bellinzona si sono svolti i primi campionati regionali di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A parteciparvi, presso la Scuola superiore d'informatica di gestione di Bellinzona, sono stati undici apprendisti informatici e un apprendista mediamatico, che si sono confrontati, a seconda della propria specializzazione, nei cosiddetti “trades” (Web Technologies, IT Software Solutions for Business, IT Network Systems Administration e Mediamatics) per una durata di tre ore per gli informatici e di quattro per i mediamatici.

Tra qualche settimana, dopo un'attenta valutazione degli esperti, il migliore di loro verrà eletto e premiato come campione o campionessa ticinese. Ma non è finita qui: siccome i campionati regionali si sono svolti in quasi tutte le regioni della Svizzera, i giovani concorrenti si sono misurati anche a livello nazionale. E solo i migliori 12 candidati di tutta la Svizzera si qualificheranno per la partecipazione ai campionati nazionali SwissSkills.

«Le vostre professioni sono tra le più richieste e le più cruciali per il futuro digitale della Svizzera», ha affermato durante l'evento Luca Albertoni, Presidente di ICT-Formazione professionale Svizzera italiana, «e il fatto che vi siate preparati per affrontare questa importante sfida dimostra il grande talento di cui disponiamo nel nostro Cantone».

ICT Svizzera italiana