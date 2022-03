Camminando (e mangiando) tra le vigne

BELLINZONA - Dopo tre anni di pausa, il prossimo cinque giugno torna la passeggiata enogastronomica “Mangiainsem”. L'ottava edizione della manifestazione andrà alla scoperta della Via delle Vigne tra Riazzino e Monte Carasso e del suo splendido panorama sul Piano di Magadino. «I partecipanti - precisano gli organizzatori - cammineranno per strade e sentieri che collegano sorprendenti nuclei abitativi a preziosi vigneti. Saranno undici chilometri in treno e quattordici piedi, da affrontare senza fretta in compagnia di amici e famigliari, assaporando prodotti locali e prelibatezze culinarie ticinesi».

Il percorso - Il percorso si snoda da Monte Carasso alla stazione di Giubiasco, dove i partecipanti prenderanno il treno in direzione di Riazzino; da qui, il ritorno a piedi verso Monte Carasso, passando da Montedato, Agarone, Cugnasco-Gerra, Gudo e Sementina.

La gastronomia - Lungo il percorso i partecipanti avranno l’occasione di degustare prodotti nostrani del territorio ticinese in una sorta di menu gastronomico composto da dieci portate. Croissant, caffè, succo d’arancia, yogurt e formaggi freschi a colazione, salumi, hamburger di tacchino, carpaccio rivisitato, polenta e mortadella, formaggi stagionati, crostate e gelato. Il tutto accompagnato da ottimi vini e birre dei produttori della zona.

La festa - A partire dalle 16, poi, presso l’ex Convento delle Agostiniane a Monte Carasso, è prevista una festa popolare aperta a tutti con un mercatino di prodotti locali e tanta musica con i "Tri per dü" e il duo "Sanook". Dalle 19 sarà in funzione una fornitissima griglia.

Iscrizioni - Per i 600 posti a disposizione, le iscrizioni saranno aperte domenica 27 marzo a partire dalle 10. Ulteriori informazioni su https://www.mangiainsem.ch/

Mangiainsem