Una vetrina per la gastronomia ticinese (e non solo)

LUGANO - Ritrovarsi in un territorio nuovo, desiderosi di qualcuno che ci possa consigliare un ristorante interessante o suggerici un'originale visita. Vi è mai capitato? Ora per i visitatori che giungono nel nostro cantone c'è Ticino Gourmet Tour (www.ticinogourmettour.ch), una piattaforma web il cui principale obiettivo è la promozione del territorio attraverso proposte culinarie, culturali e ricreative. Si tratta di un progetto di Sapori Ticino.

«Il nuovo portale permette di addentrarsi nella qualità e nel gusto ticinese grazie a un’accurata scelta di ristoranti che hanno fatto della qualità e dell’importanza degli ingredienti locali la loro filosofia, con l’enogastronomia che si fa portavoce di tutto un territorio per dare spazio e voce anche agli invisibili» afferma Dany Stauffacher, CEO di Sapori Ticino, citato in una nota. «Lo scopo del progetto è quello di dare visibilità alle eccellenze del territorio proprio in un’ottica di rete per un’esperienza davvero unica per il visitatore» sostiene Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo.

Secondo Massimo Suter, presidente di GastroTicino, «Ticino Gourmet Tour è il nuovo vettore di pubblicità per un settore e una destinazione che necessitano di qualità e visibilità. Perché con il talento si vincono le partite, ma è con lo spirito di squadra e la professionalità che si vincono i campionati».