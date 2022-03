SportAcademy: i tempi stringono e manca ancora mezzo milione

MENDRISIO - SportAcademy è un sogno che rischia di rimanere infranto. A lanciare l'allarme sono gli stessi promotori del progetto, che prevede la realizzazione di un centro sportivo a Genestrerio dove confluiranno una palestra per la ginnastica artistica maschile e femminile, una parete di arrampicata e una palestra per la pratica delle arti marziali. Manca infatti ancora mezzo milione per raggiungere l’obiettivo fissato dall'omonima fondazione, che ha quindi deciso di lanciare un nuovo appello alle aziende e ai cittadini del Mendrisiotto: «Basterebbero dieci franchi per abitante o cento franchi per azienda perché il sogno cullato da SportAcademy possa essere coronato a soddisfazione delle esigenze sportive di centinaia di ragazze e ragazzi», viene sottolineato.

L’impegno condotto fino a oggi ha infatti permesso di raggiungere, attraverso contributi pubblici e privati, la somma di due milioni e mezzo. Mancano però ancora 500'000 franchi per arrivare all’obiettivo di tre milioni, che consentirà di far partire l’iniziativa messa in forse anche da un fatto imprevisto: il forte rincaro del costo dei materiali edili legato a diverse contingenze (le conseguenze della pandemia Covid-19 e la guerra in Ucraina) che non poteva essere immaginato al momento in cui furono allestiti i preventivi.

I promotori non disperano tuttavia di poter arrivare al traguardo prefissato i cui termini non possono essere dilazionati. Nel corso del mese di giugno, infatti, l’esercito procederà in ogni caso a smantellare la vecchia biblioteca dell’Accademia di architettura, struttura interamente in legno, per trasferirla a Genestrerio dove verrebbe ricostruita quale componente centrale della futura palestra. Ma se il cantiere non partirà, la vecchia biblioteca è destinata alla demolizione.

Per contribuire finanziariamente:

CH82 0849 0000 3157 4200 1

Fondazione SportAcademy

6850 Mendrisio