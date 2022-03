CUGNASCO-GERRA/LOCARNO - «Da quello schermo arriva troppa luce. Se passi di lì in auto, ti abbaglia», racconta un automobilista in transito lungo la strada cantonale che attraversa Cugnasco-Gerra. Non è l'unica lamentela riferita al grande tabellone pubblicitario elettronico collocato di recente proprio di fronte al ristorante Al Ponte. Furiosa la responsabile dell'esercizio pubblico: «Io abito lì. Questa notte io e gli ospiti delle nostre camere siamo stati illuminati a giorno».

Il tabellone si trova su territorio di Locarno. Tio/20Minuti ha verificato che dal punto di vista della procedura e dei permessi è completamente in regola. La conferma arriva da un collaboratore dell'Ufficio tecnico di Locarno: «Siamo stati noi a dare il via libera definitivo. Questo dopo che i titolari del cartellone avevano ricevuto tutte le autorizzazioni cantonali necessarie. Siamo al corrente del problema della forte luminosità, è stato segnalato anche a noi. Penso che proprio in queste ore si stia cercando di regolare l'intensità della luce dell'apparecchio. In ogni caso provvederemo a sollecitare chi di dovere e sistemeremo la questione».