In Ticino 1'086 casi e tre pazienti in più in cure intense

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 1'086 i ticinesi risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sull'intero weekend se erano registrati 2'493 (una media giornaliera di 831), venerdì 1'047 e giovedì 1'301. I decessi, dopo i tre del weekend, oggi sono a zero.

In ospedale - Nelle strutture ospedaliere i pazienti Covid restano stabili: con uno in meno rispetto a ieri, scendono a quota a 105, di cui undici (più tre) si trovano in terapia intensiva. Durante la prima settimana di marzo, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 63,1 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 52 anni e il più anziano 94.

Gli anziani - Nelle case di riposo si contano 29 nuovi casi e 20 guarigioni. Gli infetti salgono così a 128 in tutto, divisi in 20 diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).

Il vaccino - Stando ai dati di ieri, il 72,3% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 46% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,7% tra gli over65.



Tio/20minuti



