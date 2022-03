Rifugiati in Ticino? C'è la hotline cantonale

BELLINZONA - Le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, in Svizzera riceveranno lo statuto di protezione S. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale. Cosa significa? Per rispondere a questa e ad altre domande relative all'accoglienza dei profughi, da domani in Ticino sarà disponibile una hotline cantonale al numero 0800.194.194. Sarà attiva tutti i giorni, dalle 9 alle 17.

I collaboratori risponderanno alle domande della popolazione, in particolare per quanto riguarda le procedure di registrazione delle persone che giungeranno in Ticino a causa del conflitto in Ucraina.

Per più informazioni è anche possibile consultare la pagina web www.ti.ch/ucraina. Oppure sulla pagina delle autorità federali