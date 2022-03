I cinquant'anni di Ticino Turismo: «Siamo parte della storia di questo Cantone»

BELLINZONA - «Vogliamo sottolineare la nostra appartenenza alla storia di questo Cantone». Con queste parole il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta ha presentato oggi in conferenza stampa a Bellinzona le diverse iniziative che si terranno sul territorio per festeggiare adeguatamente i cinquant'anni dell'Agenzia Turistica Ticinese (ATT). «Il nostro obiettivo - ha continuato - è di avvicinare maggiormente Ticino Turismo ai residenti sia quest'anno sia in quelli a venire. Nel contempo vogliamo sottolineare la ripartenza del settore dopo un periodo di chiusure e limitazioni, mostrando pure come la promozione turistica abbia contribuito a plasmare l’identità della nostra regione».

Saluti dal Ticino - Una ricorrenza che verrà festeggiata tramite il libro "Immagine Ticino", curato dal giornalista Michele Fazioli e dal team di Ticino Turismo, un concorso d'arte e la mostra "Saluti dal Ticino" (vedi box), che nei prossimi sei mesi farà tappa nelle principali città del Cantone, cominciando dalla sua Capitale. «Siamo onorati che la mostra per i 50 anni di Ticino Turismo prenda il via proprio da Piazza del Sole, nella Città di Bellinzona», precisa il sindaco Mario Branda. «In questo mezzo secolo anche Bellinzona ha rivoluzionato il proprio approccio alla promozione del territorio e il tema resta più che mai attuale. Basti pensare all’impegno avviato negli ultimi anni per valorizzare la Fortezza, il Patrimonio Unesco di proprietà cantonale ma gestita dalla Città stessa».

Datore di lavoro importante - Una mostra itinerante che verrà sostenuta da BancaStato. «Uno dei pregi di questa iniziativa - ha sottolineato il presidente della Direzione generale della banca Fabrizio Cieslakiewicz - è di tracciare un collegamento tra passato e presente e in quanto banca cantonale ci riconosciamo molto in questo concetto». Un filo tra la storia ticinese, quindi, per un settore che quella storia ha contribuito a scriverla. «Negli anni - ricorda il direttore del DFE Christian Vitta - ATT ha saputo rispondere alle diverse sfide che si sono presentate. La promozione di un mix unico composto da laghi, montagne, valli, storia, gastronomia, cultura e latinità rappresenta una parte importante dell’identità, dell’attrattiva e dell’economia del Ticino. Non dobbiamo infatti dimenticare che il comparto turistico genera circa il 10% del PIL ticinese e il 12% del totale dei posti di lavoro».

Mostra itinerante “Saluti dal Ticino” - Cinquanta manifesti che ritraggono la bellezza del Sud delle Alpi in un dialogo tra passato e presente. La mostra “Saluti dal Ticino” è stata inaugurata oggi in Piazza del Sole a Bellinzona e nei prossimi mesi toccherà molte città del Cantone (Ascona, Mendrisio, Lugano, Chiasso, Locarno) per una durata totale di sei mesi. A 25 opere realizzate in vari periodi del ‘900, vengono affiancati 25 manifesti firmati da artisti contemporanei che hanno partecipato al concorso lanciato lo scorso dicembre da Ticino Turismo e dall’associazione culturale Creattivati. Di seguito i nomi degli artisti selezionati dalla giuria: Ana D'Apuzzo, Luca Battaglia, Giada Bianchi, Francesca Bianchi Lurati, Nicole Bullo-Tosi, Elanor Burgyan, Thomas Capponi, Eleonora Castagnetta Botta, Central studio (Michele Forzano e Lorenzo Perucconi), Laura Cereghetti, Roy Clavadetscher, custerwaller, Carlotta Di Stefano, Stefan Ferretti, Myhrta Lepori, Nicola Lorenzetti, MadBall.ch Sagl, Elena Maspoli, Gian Andrea Maurizio, Massimo Morandi, Francesco Nozzi, Mavie Steffanina, Giovanni Occhiuzzi, Fondazione OTAF, Federica Tobler.

