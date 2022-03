In Ticino 1'301 casi e quattro decessi

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 1'301 i test risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Ticino. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale. Ieri erano stati 1'515, l'altro ieri 958. Si contano poi quattro ulteriori vittime della malattia, di cui due erano residenti di casa anziani.

In ospedale - Stabile la situazione nei nosocomi ticinesi. I pazienti Covid ricoverati restano 88, come ieri, di cui 7 si trovano in cure intense. Durante la prima settimana di marzo, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 63,1 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 52 anni e il più anziano 94.

Il vaccino - Stando ai dati di martedì, il 72,2% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 45,8% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,6% tra gli over65.

Gli anziani - Nelle case di riposo si contano 17 nuovi contagi, due decessi legati al virus e 14 guarigioni. Gli infetti salgono così a 98 in tutto, divisi in sedici diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).



Tio/20minuti



