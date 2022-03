Il Rabadan per l'Ucraina: raccolta beni di prima necessità

BELLINZONA / LUMINO - Consiglio parrocchiale, Rabadan, Samaritani e i comuni di Lumino e Arbedo-Castione hanno organizzato una raccolta di beni di prima necessità per i profughi dell'Ucraina. Questa avverrà sul piazzale adiacente al Centro della Protezione civile di Lumino e al Magazzino Società Rabadan di Bellinzona da domani a giovedì 10 marzo. Il materiale sarà consegnato a Tarnòw, in Polonia.

Il Ticino si riscopre generoso, dopo le iniziative lanciate da privati e diverse organizzazioni, si unisce alla beneficenza anche la società del Rabadan. Come riferito in un comunicato, «Di fronte al dramma della guerra che la popolazione ucraina sta vivendo sulla propria pelle da oltre una settimana, la Società Rabadan sente il dovere di attivarsi e di dare il proprio contributo con un’azione volta a raccogliere beni di prima necessità da consegnare in Polonia nella città di Tarnòw. La Società Rabadan oltre a diffondere il presente appello finalizzato a raccogliere la maggior quantità possibile di materiale, assicura con i propri veicoli e i propri volontari il viaggio in Polonia».

Su richiesta del Municipio Lumino, Don Adalberto, la cui Diocesi di provenienza è quella di Tarnòw, ha provveduto a organizzare tramite la Caritas locale i contatti necessari alla buona riuscita dell’iniziativa. «Una volta giunti a Tarnòw, una parte dei beni raccolti verrà subito consegnata alla popolazione ucraina che ha già trovato riparo in Polonia mentre l’altra verrà fatta proseguire tramite Caritas fino al confine con l’Ucraina».

Si potranno consegnare i diversi beni in due luoghi: in viale Righetti 20 a Bellinzona e al Centro della protezione civile di Lumino.

Lista dei beni particolarmente richiesti:

● Dolci per bambini;

● Prodotti per l’igiene personale per bambini, adulti e anziani;

● Salviettine umidificate;

● Biancheria e intimo per bambini e adolescenti;

● Felpe, tute, pantaloni e scarpe per bambini e adolescenti;

● Tè e caffè istantaneo;

● Bevande per bambini in scatole tetrapak;

● Cerotti per medicazioni, spray, sciroppi per bambini;

● Piccole conserve o vasetti con pasti per bambini;

● Antidolorifici acquistabili senza prescrizione medica.