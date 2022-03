Una nuova viabilità nel centro di Chiasso

CHIASSO - Da lunedì prossimo (7 marzo) prenderà il via la nuova fase dei lavori di sottostruttura lungo Via Livio, con interventi che imporranno la chiusura completa della strada dall’incrocio di

Via Dunant al bivio di Via Motta.

Per questa importante fase dei lavori si procederà all'introduzione di alcune delle modifiche previste dalla futura viabilità cittadina, in particolare il doppio senso di marcia su Via Manzoni e Via D'Alberti, il parziale doppio senso su Via Motta, l'apertura di Via Stazione e della nuova rotonda Ovest. Ulteriori modifiche alla viabilità saranno introdotte, secondo la pianificazione attuale, lunedì 25 aprile 2022.

Le opere di sottostruttura lungo Via Livio, avviate a inizio ottobre 2021, procedono secondo la tabella di marcia e dovrebbero essere completate entro la prossima estate. La fine di questi importanti interventi coinciderà con l’implementazione di una nuova gestione del traffico nella zona della stazione FFS, dove sono in dirittura di arrivo i lavori di realizzazione del noto intermodale.

Il 2022 risulta dunque fondamentale per la riorganizzazione del piano viario di Chiasso, volto a sgravare la zona centrale: il nuovo assetto viario prevede lo spostamento completo del traffico di transito lungo il percorso Largo Kennedy – Via Como – Via Comacini. Contemporaneamente, la viabilità cittadina sarà interessata da novità altrettanto importanti, che in maniera parziale verranno introdotte con la fase dei lavori in Via Livio a partire da lunedì 7 marzo 2022.

Così Sonia Colombo-Regazzoni, Capodicastero Territorio e Sicurezza Pubblica: «Entriamo ora in una fase cruciale dei lavori programmati in Via Livio, concomitanti con il graduale completamento del nodo intermodale alla stazione FFS. Questa fase delle opere comunali di sottostruttura comporta per Chiasso un avvicinamento ulteriore e fondamentale al futuro assetto viario, la cui pianificazione intende preservare il centro cittadino dal traffico di transito. I primi mesi di lavori non hanno portato particolari difficoltà o imprevisti: l'auspicio è che pure questa fase possa svolgersi nel migliore dei modi».

Le novità in breve: Da lunedì 7 marzo 2022:

➢ chiusura Via Livio, dall’incrocio Via Dunant (semafori) al bivio di Via Motta

➢ inizio fase 8 + 9A

➢ doppio senso Via D’Alberti – Via Manzoni

➢ apertura Via Stazione e nuova Rotonda OVEST Da lunedì 25 aprile 2022:

➢ apertura nuova Rotonda EST

➢ doppio senso Via Motta, dalla nuova rotonda a Piazza Elvezia (dogana)

Tipress