I colori dell'arcobaleno nei cieli di Lugano

LUGANO - Preso atto della grave crisi causata dall’attacco subito dall’Ucraina, l’Unione dei Teatri Svizzeri ha deciso di ricorrere a una azione collettiva. L’iniziativa "Light for Peace" coinvolgerà le principali istituzioni teatrali svizzere, tedesche ed europee, che già in occasione della crisi pandemica aveva deciso di illuminare di rosso le proprie facciate.

All'iniziativa ha deciso di aderire anche il LAC, che domani (giovedì 3 marzo), dalle 20.00 alle 22-00, illuminerà il cielo della città di Lugano con i colori dell'arcobaleno, simbolo della pace. «La nostra l'organizzazione di categoria – ha dichiarato l'Unione dei Teatri Svizzeri – intende esprimere la piena e totale solidarietà alle persone che sono vittime di violenza politica, fisica e psicologica in tutto il mondo. Ci schieriamo a fianco di tutti coloro che scendono in piazza con coraggio per opporsi ad azioni e soprusi. È nostro dovere dire no all’aggressione, no alla guerra».

Una fiaccolata per la pace - Sempre a Lugano, per questa sera le Chiese cristiane ticinesi hanno invece organizzato una fiaccolata per la pace e una veglia di preghiera. La marcia silenziosa - a cui parteciperà anche il Vescovo Valerio Lazzeri - partirà dal sagrato della Cattedrale di San Lorenzo alle 20.00 e si concluderà con una preghiera ecumenica nella chiesa di Sant'Antonio, in piazza Dante.