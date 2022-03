Capanne minacciate dalle valanghe, una è ticinese

BEDRETTO - Il clima cambia, la montagna muta e alcune capanne alpine un tempo al sicuro ora si trovano improvvisamente in una zona di pericolo. Il Club Alpino Svizzero (CAS) ha chiesto all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) di valutare i pericoli legati alle valanghe per i suoi 153 rifugi o bivacchi: «I risultati sono sorprendenti: un quinto di questi luoghi si trova in una zona a rischio», ha spiegato il responsabile del settore capanne Ulrich Delang ai quotidiani del gruppo CH Media.

Lo studio ha infatti mostrato che 29 capanne si trovano in una zona giudicata pericolosa, 36 sono esposte a un rischio potenziale, mentre 88 sono giudicate non minacciate. Entro il 2030, il CAS dovrebbe intervenire investendo quasi 10 milioni di franchi per la protezione dei rifugi contro le slavine.

Da noi contattato, Ulrich Delang ha illustrato come in Ticino, tra le capanne gestite del CAS, a trovarsi in una zona a rischio accertato ci sia solo la capanna Piansecco. Il rifugio alpino situato in val Bedretto, sopra all’abitato di All’Acqua, «è comunque già stato costruito con misure di protezione che nell’ambito del risanamento e dell’ingrandimento terminato nel 2020 sono state ulteriormente estese», assicura.

Per quanto riguarda le capanne che si trovano in una zona a rischio potenziale e che vengono utilizzate anche d’inverno (con la presenza di un guardiano), le sezioni proprietarie sono state invitate a verificare il rischio effettivo. «Secondo i risultati aggiornati, nessuna capanna CAS ticinese fa parte di questa categoria», conclude Ulrich Delang.

CAS