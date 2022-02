Se volete diventare poliziotti, fatevi avanti!

BELLINZONA - Siete cittadini svizzeri nati tra il 1988 e il 2002... e vi piacerebbe diventare poliziotti? Beh, è giunto il vostro momento. È infatti stato pubblicato oggi il bando di concorso per l'assunzione di nuovi/e aspiranti gendarmi per la polizia cantonale e di nuovi/e aspiranti agenti per le polizia comunali di Ascona, Bellinzona, Ceresio Sud, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio.

La scuola di polizia inizierà il 1. marzo 2023. Il percorso formativo che conduce all'esame professionale per il conseguimento dell'Attestato professionale federale di agente di polizia prevede un primo anno quale aspirante presso la Scuola di polizia del V circondario (SCP) e un secondo anno in qualità di gendarme in formazione presso i Corpi di appartenenza.

Per accedere a questa formazione biennale l'idoneità dei candidati sarà verificata attraverso un processo di selezione. La decisione sull'assunzione degli aspiranti giungerà al più tardi entro tre mesi prima dell'inizio della formazione.

Le candidature vanno inoltrate entro il 28 marzo 2022.

Il bando di concorso, le modalità di iscrizione ai test fisici e i formulari possono essere consultati/scaricati dal sito internet della Polizia cantonale al seguente su www.ti.ch/scuoladipolizia