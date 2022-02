Un nuovo defibrillatore pubblico a Breganzona

LUGANO - La Città di Lugano dispone di un nuovo defibrillatore pubblico. Il dispositivo salvavita - come comunicato questo pomeriggio in una nota dal Municipio - è stato posato all'esterno della sede della società BCO Swiss Familiy Office di Breganzona. «Ringraziamo il Ceo Andrea Togni per il finanziamento del defibrillatore che è stato installato a favore della popolazione in via Sass Curona 1».

L’iniziativa rientra nel progetto di aggiornamento della mappa di localizzazione dei defibrillatori pubblici, sviluppato dal Servizio sicurezza e salute cittadino in collaborazione con la Fondazione Ticino Cuore. L’analisi ha preso in considerazione la valutazione storica degli arresti cardiocircolatori, le particolarità del territorio, come pure la densità, l’età media della popolazione e del tempo di soccorso degli enti di primo intervento.

La mappa di localizzazione completa dei defibrillatori è consultabile sul sito www.ticinocuore.ch.