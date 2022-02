Un nuovo primario di neurochirurgia al Civico

LUGANO - L’Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana (INSI) del Civico di Lugano ha un nuovo primario di neurochirurgia. Il Dr. med. Andrea Cardia è infatti stato nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) nelle scorse settimane ed entrerà in carica a partire da oggi.

Prima di raggiungere l'EOC, lo specialista in Neurochirurgia, laureatosi in medicina all'Università degli studi di Cagliari, era responsabile della Neurochirurgia oncologica e vascolare presso l'IRCCS Humanitas di Milano.

Già attivo in campo accademico come professore titolare all'Università Humanitas di Milano, ha ricevuto incarichi anche da atenei o istituti di ricerca esteri. Contribuirà all’attività accademica di ricerca e insegnamento dell’INSI, in particolare per gli studenti del Master in Medicina dell’Università della Svizzera Italiana.