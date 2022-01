Sogni di diventare infermiere? Oggi aprono le iscrizioni alla SSSCI

BELLINZONA - Passione per il sanitario? Da oggi, fino al 28 febbraio, sono aperte le iscrizioni alla Scuola Specializzata Superiore in cure infermieristiche (SSSCI) di Lugano e Bellinzona. Lo comunica oggi il Decs.

Per informarsi rispetto ai percorsi formativi offerti, infermiere diplomato SSS. e soccorritore diplomato SSS., il mese prossimo avranno luogo due serate informative: il 10 febbraio alle 19.30 nella sede di Bellinzona (solo per la formazione infermieri) e il 17 febbraio alle 19.30 in quella di Lugano (per la formazione di infermieri e quella di soccorritori). Per iscriversi occorre inviare una mail a direzione@sssci.ch. ed è richiesto un certificato Covid 2G (vaccinati o guariti) valido. In alternativa giovedì 3 febbraio dalle 18.30 alle 19.30 o dalle 20 alle 21.30 avranno luogo due webinar informativi (iscrizione via link).

Ogni anno sono circa 500 gli studenti e le studentesse che frequentano la SSSCI, specifica il Decs nell'odierno comunicato, ripartiti tra formazione di base in cure infermieristiche, soccorritori professionali e curricoli specialistici post diploma per esperti in cure intensive, cure urgenti e anestesia.

Alla formazione di base come infermiere/a e soccorritore/trice possono accedere con ammissione diretta i titolari di un attestato federale di capacità con maturità professionale sanitaria e sociale o con la maturità specializzata sanitaria. Le persone con un attestato federale di capacità o altri percorsi analoghi sono ammesse dopo il superamento di un esame di graduatoria. Tutte le informazioni e moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito della SSSCI, nel quale si possono anche consultare i piani quadro d’insegnamento e i regolamenti di studio.