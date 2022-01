Ignazio Cassis visita il Civico e ringrazia il personale sanitario

LUGANO - «Tengo a ringraziare tutto il personale sanitario per l’enorme impegno e il lavoro svolto, in particolare durante questi due anni di pandemia. Il Ticino è stato molto colpito fin dall’inizio, ma sta svolgendo un lavoro eccellente». Sono queste le parole «di vicinanza e sostegno» espresse questa mattina dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis durante la sua visita all’Ospedale Regionale di Lugano.

Grazie a @EnteOspedaliero, Raffaele De Rosa e @GiorgioMerlani per il prezioso scambio, ma soprattutto grazie a tutto il personale sanitario in prima linea nella lotta al #COVID19 per l’impegno e il lavoro svolto in questi due anni difficili 🙏 https://t.co/YQ19ZQi7CN — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) January 21, 2022

La discussione con i medici in prima linea - Ad accompagnare l'ex medico cantonale vi era anche il suo successore, Giorgio Merlani, e il direttore del Dss Raffaele De Rosa. Dopo l'accoglienza nell'aula magna del Civico e i saluti del direttore Generale Glauco Martinetti, Cassis ha potuto effettuare una visita virtuale al reparto di Medicina Intensiva e al reparto di Medicina Interna che ospita i malati di coronavirus, per intrattenersi infine con medici e infermieri. «Questa visita - ha sottolineato il presidente della Confederazione - mi ha permesso di discutere con chi è in prima linea nella lotta al Covid-19 e di farmi un’idea della situazione in ospedale».

«Occasione privilegiata» - Dal canto suo, il Consigliere di Stato De Rosa ha sottolineato il valore della visita odierna: «Si tratta di occasioni privilegiate d'incontro, che permettono di rafforzare il dialogo fra il nostro Cantone e il Consiglio federale, nell’obiettivo comune di rispondere in maniera adeguata alle continue sfide poste dalla pandemia in corso». Giorgio Merlani, da parte sua, ha invece definito «un piacere e un onore» incontrare Cassis e «poter illustrare quanto fatto in Ticino dall’intero sistema sanitario».

Un piacere ed un onore incontrare il Presidente della Confederazione @ignaziocassis e poter illustrare quanto fatto in Ticino dall’intero sistema sanitario! https://t.co/fFCwtRKSpg — Giorgio Merlani (@GiorgioMerlani) January 21, 2022

