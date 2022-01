Ecco dove farsi testare il prossimo weekend

BELLINZONA - Il dispositivo dei test resta uno dei pilastri fondamentali della strategia per contenere il virus. E anche il prossimo weekend (22-23 gennaio) - vista la situazione epidemiologica "dinamitata" dalla variante Omicron, il numero alto di contagi (oggi ancora ampiamente sopra i mille) e la conseguente aumentata domanda di tamponi - il Cantone offre alla popolazione ulteriori possibilità per effettuare un test PCR.

Come comportarsi? - Le autorità raccomandano alle persone che presentano «sintomi anche lievi» – quali raffreddore, febbre, mal di testa, mal di gola, perdita improvvisa di gusto od olfatto – di «mettersi in auto-isolamento e annunciarsi per un test PCR».

Chi contattare? - Le persone con sintomi sono invitate a contattare la hotline cantonale tramite telefono (0800.144.144), email (testcovid@fctsa.ch) o WhatsApp (079.219.79.96). I collaboratori fisseranno un appuntamento in uno dei tre check-point aperti a Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Sarà inoltre possibile rivolgersi alle farmacie (qui l'elenco) o recarsi - ma solo domenica 23 gennaio - direttamente al Centro della Protezione civile di Rivera per usufruire della modalità «drive-in» (sia per test PCR sia antigenici rapidi). «Chi sceglierà questa modalità potrà effettuare il test senza dovere scendere dal proprio veicolo», sottolineano il Di e il Dss in una nota congiunta, precisando però che per questa modalità è necessario fissare un appuntamento tramite la piattaforma online.