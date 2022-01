Gli auguri alla cittadinanza di Lugano, per un 2022 all'insegna d'innovazione e partecipazione

LUGANO - Niente Cerimonia di Capodanno a Lugano, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus.

Ma il Sindaco Michele Foletti ha voluto ugualmente fare gli auguri alla cittadinanza, in un video che questa mattina la Città di Lugano ha pubblicato sui suoi canali YouTube e Instagram, così come sul sito internet lugano.ch. «In questo periodo complicato ci siamo adoperati tanto per agevolare la vita delle cittadine e dei cittadini» afferma Foletti, che poi ha parlato delle sfide che attendono il Municipio nel 2022: «S'impegnerà ancora di più per promuovere una Lugano innovativa e partecipativa, che sappia valorizzare e mettere armonicamente in musica le diverse anime e le diverse sensibilità che la compongono».

Il discorso del Sindaco è accompagnato da un mini-concerto eseguito, sul palco del LAC, dall’organettista di strada Jörg Wolters insieme all’Orchestra giovanile della Svizzera italiana. Non poteva mancare una citazione del compianto Sindaco Marco Borradori, «che se n'è andato troppo presto, lasciandomi una grande eredità».