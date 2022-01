Prendono il Covid, un anno dopo non si sono ancora rimessi

LUGANO - Quaranta pazienti che hanno contratto il Coronavirus durante la prima ondata. Persone ricoverate in reparto o in cure intense. Rimaste sotto la lente degli specialisti per oltre un anno. Lo studio condotto dai servizi di pneumologia, medicina interna e radiologia dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) porta a conclusioni impressionanti per quanto riguarda il Long Covid. «Circa la metà oggi ha ancora conseguenze», fa notare Pietro Gianella, capo del servizio in pneumologia.

Quali sono i dati più significativi emersi?

«Ci sono strascichi a livello respiratorio. La nostra ipotesi iniziale è stata confermata. Infatti abbiamo osservato come a 12 mesi dalla malattia nella metà dei casi i polmoni non riescano più a prendere l’ossigeno come dovrebbero. C'è ancora chi sente il fiato corto. E non si tratta solo di pazienti provenienti dalle cure intense o di persone in età avanzata».

L'opinione pubblica vorrebbe che, nel divulgare statistiche, si desse più importanza all'età e a eventuali malattie pregresse dei pazienti.

«Lo capisco. Ma questa malattia ha dimostrato di essere imprevedibile. C'è chi ha contratto il virus in modo asintomatico. E chi, pur essendo di costituzione sana, è stato colpito in maniera grave. Il fatto di avere una malattia polmonare pregressa è chiaramente un fattore di maggiore rischio. Ma le variabili sono tante. Abbiamo osservato come i sintomi polmonari del Long Covid non siano legati all’età e spesso tocchino anche pazienti di meno di 50 anni».

Come si sentono i vostri pazienti, così segnati da questa malattia?

«Dare risposte è difficile. Abbiamo notato che chi ha un buon sistema immunitario ha reagito meglio alla malattia. E anche in caso di Long Covid si è ripreso più in fretta. Quindi possiamo ipotizzare che comunque il sistema immunitario abbia un ruolo importante».

Quanto pesano le incognite sul virus?

«Il vero problema è proprio che siamo di fronte a qualcosa che non conosciamo ancora completamente. I pazienti necessitano soprattutto di essere ascoltati e creduti. L'accompagnamento attraverso il percorso di riabilitazione ha un grosso valore».

Più concretamente come seguite queste persone?

«Prima di tutto c'è l'aspetto psicologico da tutelare. Spesso il morale di queste persone è a terra. Ci si sente fiacchi, svogliati. Deve passare il messaggio che più uno se ne sta fermo, più impiegherà del tempo a progredire. E infatti stimoliamo i pazienti a fare attività fisica ed esercizi respiratori. Quotidianamente. Il fatto che abbiano un punto di riferimento che li aiuti a non cedere allo scoraggiamento rappresenta un sostegno enorme».