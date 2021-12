La settimana bianca... finita in quarantena

LOCARNO / LENZERHEIDE - Per quattro classi delle scuole medie di Locarno Morettina è scattata la quarantena. Si tratta di una settantina di allievi che non si trovava in aula, bensì in settimana bianca nella località grigionese di Lenzerheide. Una settimana bianca che è stata quindi interrotta in anticipo. Ne ha dato notizia oggi la Regione.

La trasferta aveva avuto inizio la scorsa domenica. E già durante il viaggio, un alunno aveva accusato malessere. All'arrivo lui e un suo compagno sono entrambi risultati positivi al coronavirus. Da successivi test salivari sono poi emersi ulteriori casi.

Per gli allievi delle quattro classi in questione, il provvedimento resta in vigore fino a capodanno. Non manca il malcontento tra i genitori, che si chiedono se a fronte dell'attuale situazione epidemiologica non convenisse rimandare la settimana bianca.