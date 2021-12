Una passeggiata tra le novità di Locarno on Ice

LOCARNO - Un «antidepressivo sociale». Questo vuole essere (ma ovviamente non solo) la manifestazione Locarno on Ice, tornata con la sua magica atmosfera natalizia ad animare Piazza Grande dal 2 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Un ritorno con diverse novità, come spiega la portavoce Samantha Bourgoin (guarda il video in allegato): «Abbiamo realizzato diversi nuovi angoli romantici - sottolinea - con l'intento di interpretare lo spirito dei tempi. Ecco quindi spazi all'aperto strutturati in modo da creare delle "isole" nelle quali ci si può appartare con degli amici».

Non mancano ovviamente la casette gastronomiche, in grado di proporre differenti esperienze culinarie: dal dolce al salato, passando dal fritto alla polenta. «Una delle conquiste del dopo lockdown - aggiunge ancora Bourgoin - è il poter tornare assieme e riuscire ad ascoltare di nuovo della musica dal vivo. Il nostro palco live ospita concerti per tutti i gusti».

Ci sono poi gli immancabili igloo, uno dei simboli di Locarno on Ice. «Accolgono al caldo, ma quest'anno sono dotati di speciali finestre che permettono un miglior ricambio d'aria». Anche l'albero ha la sua storia: «Gli viene offerta una seconda vita - prosegue la portavoce -. Avrebbe dovuto essere abbattuto, invece eccolo qui. E avrà anche una terza vita, nel fondale del lago Maggiore come "asilo nido" del pesce persico».

Ciliegina sulla torta è la pista di pattinaggio: «Ha accesso libero, quindi non richiede la presentazione del certificato covid».

Guarda il sito per scoprire tutti gli eventi in programma.

tio/20minuti/DG