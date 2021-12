Altri 271 contagi e un decesso in 24 ore

LUGANO - Continuano a mantenersi alti i contagi da Covid-19 in Ticino. Nelle ultime 24 ore l'ufficio del medico cantonale ha registrato 271 nuovi casi, in lieve aumento rispetto al giorno precedente (erano stati 264). Si tratta del numero di infezioni giornaliere più alto dallo scorso 6 gennaio a oggi.

Si registra anche un nuovo decesso: il totale sale a 1029 dall'inizio della pandemia. Nelle strutture ospedaliere i pazienti Covid sono 102, lo stesso numero di ieri. In generale, i numeri sono comunque superiori a settimana scorsa, quando i contagi si sono mantenuti in media sotto la soglia dei 200 al giorno. Le persone ricoverate in cure intense sono 14.

Scuole e case anziani - Nelle scuole continuano ad accumularsi le quarantene, con quattro nuove classi sottoposte alla misura preventiva: una alla scuola dell'infanzia di Bedigliora, una delle elementari di Massagno, una delle elementari di Pregassona-Bozzoreda e una delle elementari di Giubiasco Palasio. In totale sono 27. Non si segnalano nuovi casi nelle case anziani del cantone, dove al momento si registrano tre ospiti positivi, in due strutture.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che 245'042 persone, ovvero il 69,8% della popolazione, sono ora completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose).



elaborazione Tio/20min

elaborazione Tio/20min