La neve sta tornando nel nostro cantone

LOCARNO / BERNA - È di nuovo neve. Il fronte di bassa pressione Gerrit ha dato i suoi frutti, portando con sé, soprattutto sulla regione alpina, una bella imbiancata.

A Gurtnellen, in canton Uri, sono caduti circa 20 centimetri di neve fresca. Sulla Kirchgasse a Coira più auto si sono scontrate a causa della neve. Tra stasera e domani, con un nuovo fronte di bassa pressione in arrivo, si attendono invece tra i 20 e i 40 centimetri di neve fresca.

In Ticino - Nella giornata di domani MeteoSvizzera segnala forti nevicate in arrivo anche in Ticino. Alle quote più basse sono attesi tra i 5 e i 10 centimetri di neve fresca. Sopra 600 metri sono previsti nel Sottoceneri localmente fino a 20-30 centimetri di neve fresca, altrove 10-20. In Val Bregaglia e Val Poschiavo si prevedono accumuli di circa 15-25 centimetri. Le temperature, in pianura, si aggireranno tra gli 0 e i 3 gradi. Le precipitazioni, nota MeteoSvizzera, sono associate a una depressione centrata sulle Isole Britanniche che raggiungerà la Svizzera nella notte su mercoledì.

20Minuten