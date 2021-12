Addio a Luca Buzzi

BELLINZONA - Luca Buzzi se n'è andato. A portarselo via è stata una brutta malattia contro la quale il 74enne, professore di fisica in pensione ed ex consigliere comunale di Bellinzona, combatteva da tempo. E combattivo lo era anche nella vita di tutti i giorni. Tante le battaglie vissute in prima persona come quella (vinta) di trasformare Casa Marta in un centro per senza tetto o quelle fatte nei lunghi anni di consiglio comunale tra le file di Bellinzona Vivibile.

Il figlio Matteo ha ricordato il padre e le sue gesta, con un toccante post su Facebook. «Da lassù potrai certamente ammirare con eterna calma e spero anche con un poco di orgoglio tutto il bene che ci hai fatto fino all’ultimo. Ricorderemo con riconoscenza la tua tenacia e il tuo cristallino idealismo messo al servizio di tante battaglie».

Il funerale di Luca Buzzi si terrà sabato 4 dicembre alle 15.15 nella chiesa Madonna delle Grazie a Bellinzona.