Per i più bisognosi, un pranzo di Natale gratuito organizzato dagli Amici del Grott

PORZA - Un pasto caldo, per non trascorrere il Natale in solitaria. Il Gruppo Amici del Grott ha organizzato anche quest'anno un momento caloroso al Centro Bethlehem di Porza in cui verrà servito ai più bisognosi un pranzo gratuito nel giorno della Natività.

Chi ha difficoltà economiche potrà godersi un buon pasto caldo il 25 dicembre. Anche se, a causa del Covid, alcune disposizioni saranno diverse rispetto agli scorsi anni. L'evento si terrà Centro Bethlehem della Fondazione Francesco, gestita da Fra Martino Dotta. Per poter partecipare sarà necessario annunciarsi entro il lunedì 20 dicembre al numero 091 605 30 40. Le linee saranno aperte dalle 08:30 fino alle 14:30. Come spiegato in un comunicato del gruppo, il pasto dovrà essere ritirato all'esterno della mensa. «L'obiettivo è raggiungere più persone bisognose possibili, per offrire e condividere in nostra compagnia il pranzo natalizio seppur distanti ma…rigorosamente vicini!».

Durante il 2020 il gruppo ha potuto animare la Festa d'Autunno di Lugano, anche se questa si è svolta in versione molto ridotta. Durante quest'attività, gli Amici del Grott sono riusciti a ricavare dei fondi. Di questi, 15'000 franchi saranno devoluti in beneficenza. I soldi saranno ripartiti tra diverse associazioni: Fondazione Francesco, Sport Invalidi Lugano, Associazione Alessia, Telethon e Fondazione Giuliano Bignasca.

Gruppo Amici del Grott