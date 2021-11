Cassis presidente, festa annullata

BELLINZONA - Un film già visto, anche nei dettagli. I festeggiamenti per la presidenza di Guy Parmelin si sono svolti a settembre, con nove mesi di ritardo causa Covid. Il tempo di passare il testimone a Ignazio Cassis, e la scena si ripete.

Il Dipartimento per gli affari esteri ha comunicato oggi che le celebrazioni per la presidenza di Cassis, previste a Bellinzona il 16 dicembre, non si svolgeranno come da programma. Rinviate a tempi migliori «alla luce delle incertezze legate alla situazione pandemica».

Il consigliere federale - si legge nella nota - ha preso la decisione in accordo con le autorità cantonali ticinesi. L'Assemblea federale procederà comunque ad eleggere Cassis nuovo presidente della Confederazione l'8 dicembre, con entrata in carica il primo di gennaio. Cassis ringrazia «tutte le persone coinvolte nell’organizzazione dell’evento».