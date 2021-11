Esplosione di casi nelle scuole

BELLINZONA - Il virus corre (anche) tra i banchi di scuola. Il mondo scolastico, infatti, non è immune dall'attuale aumento dei casi registrato in Ticino e il quotidiano bollettino emanato dal DECS sulle quarantene di classe certifica questa affermazione. Sono infatti stati ben 22 i provvedimenti di questo tipo diramati a partire da venerdì che vanno ad aggiungersi ai 24 già in vigore. In totale sono quindi 46 le quarantene in atto, 37 delle quali riguardano classi delle scuole elementari.

Le nuove - Tra le 22 nuove quarantene di classe, quattro riguardano sezioni di scuola dell'infanzia (due a Gentilino, una a Bioggio e Losone) e due classi delle medie (Lugano-Besso e Breganzona). Tutte le altre - ben diciotto - concernono classi d'Istituti elementari sparse un po' in tutto il cantone. Nuove quarantene si registrano infatti nel Luganese (tre a Novaggio, Bioggio, Montagnola, Lugano-Besso, Bironico, Breganzona e Cademario), Bellinzonese (Giubiasco e Bellinzona-Nord), Locarnese (Gordola e Verscio), Mendrisiotto (Chiasso e Mendrisio) e nella Valle di Blenio (Serravalle).

E le "vecchie" - Tra le 24 quarantene ancora in atto due concernono sezioni di scuola dell'Infanzia (Bellinzona-Nord e Bioggio), tre di scuole medie (Giornico-Faido, Viganello e Massagno) e ben 19 di classi elementari.

In Ticino, lo ricordiamo, si contano complessivamente 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.