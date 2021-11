Il Pandamobil arriva in Ticino

BELLINZONA - “Plic, ploc... il ghiacciaio si scioglie!” È il titolo della nuova esposizione itinerante WWF, che ancora prima di partire ha già riscontrato un enorme successo, registrando il tutto esaurito fino al 2024. All’interno del Pandamobil, gli allievi di tutta la Svizzera scopriranno una grotta di ghiaccio e potranno conoscere meglio alcuni animali che già ora soffrono le conseguenze del riscaldamento terrestre, come la pernice bianca, la lepre variabile e la marmotta.

«L’obiettivo è di spiegare ai giovani questo tema complesso e d’attualità in modo semplice e chiaro. Attraverso un approccio ludico e sensoriale, forniamo loro degli strumenti per attivarsi in prima persona a favore del clima» spiega Aline Junod, responsabile del progetto in seno a WWF Svizzera. La collega Véronique Bezençon aggiunge: «Grazie a un allestimento scenografico ricco di dettagli, gli allievi si addentrano nell’universo alpino per novanta minuti, vivendo un’esperienza straordinaria che permetterà loro di capire meglio le sfide climatiche».

L’esposizione “Plic, ploc… Il ghiacciaio si scioglie!” è un progetto destinato alle classi di scuola dell’infanzia ed elementare.

Le tappe ticinesi Airolo: 30 novembre-5 dicembre 2021

30 novembre-5 dicembre 2021 Faido: 6-13 dicembre 2021

6-13 dicembre 2021 Bodio: 14-17 dicembre 2021

14-17 dicembre 2021 Cresciano: 20-22 dicembre 2021

Dom Smaz