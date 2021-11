Cambio ai vertici di Migros Ticino

BELLINZONA - Mattia Keller è il nuovo direttore di Migros Ticino. Il 47enne economista è stato scelto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per sostituire Lorenzo Emma che andrà in pensione dopo oltre 19 anni alla testa dell'azienda.

Nato e cresciuto in Ticino, Keller, che entrerà in carica il prossimo primo dicembre, ha maturato un’importante esperienza a livello di direzione d’azienda sia in Ticino che oltre Gottardo. «Siamo lieti - precisa il CdA in una nota - che questa posizione chiave continuerà a essere ricoperta da un dirigente ticinese competente e qualificato. Una soluzione ideale per assicurare la continuità nella gestione operativa e nello sviluppo dell’azienda, che pone le basi per garantire alla Cooperativa regionale Migros Ticino un presente stabile e un futuro sereno».

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia altresì Lorenzo Emma per il «grande lavoro» svolto a favore della Cooperativa nel corso degli «ultimi quattro sfidanti lustri» e gli formula i «migliori auguri per il futuro».