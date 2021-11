Tra la Scuola Svizzera di Sci e l'innominato Frapolli è divorzio: «Annullata la stagione bianca»

BOSCO GURIN - «Tristezza. Frustrazione. Rabbia per l’ingiustizia subita». Sono i sentimenti con cui la Scuola Svizzera di Sci di Bosco Gurin (SSSBG) annuncia l’annullamento della stagione 2021/22. Non per mancanza di neve, ma perché lo strappo tra l’associazione e il proprietario degli impianti si è definitivamente consumato. A riprova della tensione esistente, nel comunicato stampa odierno, il nome di Giovanni Frapolli non viene mai fatto, ma ci si riferisce a lui come «il gestore degli impianti».

Nessuna fumata bianca - La notizia dello scontro in atto tra le parti era emersa a metà ottobre quando lo stesso Frapolli aveva manifestato l’intenzione di «non fare più lo sponsor ai club locali. Basta sconti. Si sono “alleati” alle persone sbagliate» disse. Ad appianare i contrasti, come rivela oggi la SSSBG, non sono bastati «i mesi di trattative e innumerevoli incontri, il gestore degli impianti ha deciso di annullare qualsiasi accordo di collaborazione, ponendo grossi problemi sia organizzativi che finanziari al nostro sodalizio».

I "niet" di Frapolli - La Scuola di sci lamenta in particolare il fatto di «non aver ottenuto nessun prezzo di favore per i maestri di sci» e «nessun prezzo di favore per i partecipanti ai corsi». Per i primi la SSSGB ricorda che gli sconti sono prassi in tutte le stazioni sciistiche, mentre per quanto concerne i bambini gli abbonamenti ridotti sarebbero compensati dall’indotto generato dagli accompagnatori.

«L'indotto più alto degli sconti» - Per non passare da approfittatori, il sodalizio - che ogni anno mette a disposizioni di 260 bambini i propri corsi e conta a libro paga 30-40 maestri - quantifica l’apporto delle proprie attività: «Calcoliamo che l’indotto diretto e indiretto generato dalla nostra attività agli impianti supera i 50'000 franchi, a scapito di riduzioni concesse che si attestano tra i 15'000 e i 20'000».

Piccolo calendario per i bambini - La comunicazione consolante è che, nonostante l’annullamento della stagione, l’attività continua. «Stiamo preparando un piccolo calendario con delle proposte in modo che i bambini possano usufruire anche quest’anno di una formazione e del divertimento, mentre per l’anno prossimo vi sono già diverse idee per poter riprendere completamente l’attività dell’insegnamento».