Ecco cosa faranno i ticinesi per la giornata dei single

LUGANO - Oggi è il Singles' Day, la giornata dedicata alle persone non fidanzate. Abbiamo sentito i ticinesi per capire cosa faranno per l’occasione, impegnati e non.

«È un po’ triste, c’è poco da festeggiare», ride la single Sofia Martocchi. «Festeggerò a casa, da solo, come i single», racconta ironicamente Cesare Rossi. Ma Tio/20minuti ha intervistato anche i ticinesi fidanzati e sposati, e alcuni di loro si sono messi a disposizione per festeggiare comunque, «magari con uno spritz tra amici», come Sara Cristi.

Il giorno dei single è una festa di origine cinese nata negli anni '90 e volta a celebrare le persone che non si trovano in una relazione. Sembra che l'idea sia nata da quattro studenti della Nanjing University, tutti single, che hanno deciso di scegliere la data dell'11 novembre, 11/11, per via dei quattro "1", che rappresentano l'individualità. L'idea era quella di creare una giornata di eventi e feste in onore dei single. La popolarità della festa si è diffusa ed è incrementata attraverso i social media.