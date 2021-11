Battello elettrico: risparmiata la prima tonnellata di CO2

LUGANO - Primo bilancio per il battello green, che da martedì solca le acque del lago Ceresio. La Società di navigazione di Lugano (SNL)comunica oggi che la prima tonnellata di CO2 e i primi 500 litri di gasolio sono stati risparmiati. Un grande passo, scrive la SNL, per il lago Ceresio e un esempio per le navigazioni sui laghi Svizzeri.

Gli importanti traguardi raggiunti dal natante vengono giornalmente monitorati grazie alla messa in funzione di un apposito dispositivo, realizzato in collaborazione con il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI nell’ambito di un progetto di tesi realizzato da uno studente di Bachelor in Ingegneria informatica. Il dispositivo permette di misurare, visualizzare e archiviare in tempo reale le diverse informazioni tecniche del natante, in particolare velocità e distanza, ma soprattutto il CO2 e il gasolio risparmiati durante la navigazione. Per meglio rendere partecipi i fruitori della nave, queste informazioni sono rese visibili ai passeggeri in tempo reale tramite un apposito pannello didattico.



Società di navigazione Lugano

Società di navigazione Lugano