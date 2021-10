Ottobre con tanto sole, ma non da "top ten"

BERNA - Questo mese di ottobre ha replicato il copione già visto a settembre, offrendo tante ore di sole. La durata del soleggiamento mensile, scrive MeteoSvizzera nel suo aggiornamento, è infatti risultata superiore alla media, soprattutto a nord delle Alpi.

Per citare qualche cifra eloquente, se la norma del periodo è compresa tra le 100 e le 130 ore, per la Romandia e le regioni nordoccidentali il "carico" mensile di sole sarà compreso in media tra le 160 e le 180 ore. Ginevra in particolare, con le 165 ore attese entro domenica, si prepara ad archiviare il sesto mese di ottobre più soleggiato da quando sono iniziate le misurazioni, nel 1897.

E tante ore di sole sono pure quelle registrate nel nostro Cantone, ben più abituato alla presenza dei suoi raggi. E infatti le 170 ore messe a referto sia da Lugano che da Locarno non sono sufficienti a far rientrare il mese che si concluderà a breve neanche nella "top ten" dei più soleggiati di sempre. L'impresa è invece riuscita a Sion con le sue circa 200 ore di sole.

L'abbondanza di sole non si è pero tradotta in un ottobre più caldo. Al contrario, la temperatura media nazionale è risultata essere lievemente più bassa rispetto alla norma del periodo 1981-2010, 6.2° contro 6.5°.