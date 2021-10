Il cartello italiano dà fastidio

LUGANO - Chiamare l'ambulanza al 118, i vigili del fuoco al 115. Le indicazioni esposte su un cartello in un cantiere edile a Lugano, nei pressi del parco Lanchetta, hanno attirato l'attenzione del consigliere comunale leghista Omar Wicht.

«Non è la prima volta che capita» sottolinea Wicht, indignato dal fatto che «nei cantieri di Lugano si trovino cartellonistiche importate dall'Italia con numeri di telefono e regole italiane». In passato un cartello simile - ricorda il consigliere comunale - era stato esibito anche in un cantiere del Comune.

Oltre a un problema "di bandiera", Wicht ne fa anche una questione di sicurezza. Chi dovesse chiamare i numeri indicati sul cartello incriminato (vedi foto) al posto dei corretti numeri d'emergenza attivi in Ticino - 144 per l'ambulanza, 118 per i pompieri - rimarrebbe senza soccorso in una situazione di pericolo. Il consigliere comunale si è quindi rivolto ai media per invitare «le ditte nostrane a invitare i loro operai italici a non importare cartellonistiche da oltre confine» conclude. «Qui siamo in Svizzera, e sulla sicurezza non si scherza».