Treni fermi e Fiore chiuso

MENDRISIO - Fra le varie opzioni per trascorrere il prossimo weekend (lungo, essendo lunedì un giorno festivo), non ci sarà quella di salire con il trenino in vetta al Generoso. A causa delle cattive condizioni meteorologiche previste e per poter garantire la sicurezza, la Ferrovia Monte Generoso SA comunica infatti che sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre non circoleranno i treni e il Fiore di pietra resterà chiuso.

Non è certo la prima volta, negli ultimi mesi, che viene preso questo provvedimento. A causa delle condizioni meteorologiche, ma soprattutto per via di alcuni smottamenti che si sono verificati lungo la ferrovia.