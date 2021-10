Corteo in "Piazza Rivolta" a favore dell'autogestione

LUGANO - È in corso a Lugano una manifestazione - non autorizzata, ma tollerata - a favore dell'autogestione, contro «la repressione» delle autorità comunali e per trovare spazi per gli autogestiti del Centro sociale il Molino (CSOA).

Davanti al Municipio - incatenato per l'occasione dalla polizia - è presente almeno un centinaio di persone. In seguito ad alcuni interventi in loco, in una Piazza Riforma rinominata dai presenti "Piazza Rivolta", vi sarà un corteo e infine una serata con cena e musica.

I partecipanti, su invito del Collettivo R-esistiamo, hanno portato «un ombrello ciascuno contro la pioggia repressiva». Per gli autogestiti, come si legge sul volantino realizzato per lanciare la manifestazione, «la repressione» di un «municipio sempre più a destra» è infatti «sempre più imponente», con politiche «sempre più autoritarie» e una forza di polizia «oppressiva e violenta».

Sullo striscione che guida il corteo si può leggere: «Contro ogni gabbia scateniamo la nostra rabbia».

Per i presenti sono necessari nuovi spazi a favore dell'autogestione, e per questo è importante non «farsi scoraggiare dai tentativi di soffocare il dissenso e l'autogestione».

La polizia sta monitorando l'evolversi della situazione, mentre ai media è stato chiesto di allontanarsi, con l'invito di non scattare né video, né foto.

TiPress