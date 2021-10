No al certificato Covid in biblioteca, lo chiede il SISA

BELLINZONA - Senza Covid-pass niente biblioteca. È la realtà attuale per gli studenti di tutta la Svizzera, ticinesi compresi. Ma Il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA) non ci sta e annuncia di aver lanciato – in forma cartacea e online – la petizione “No al certificato Covid nelle biblioteche!” indirizzata al Consiglio di Stato ticinese. Le firme raccolte su Campax sono finora 370.

«Lo scopo di questa petizione è quello di permettere l'accesso alle biblioteche cantonali senza alcun discrimine basato su un dato sanitario», scrive il SISA, puntualizzando che ciò che viene chiesto è che il Governo ticinese faccia pressione sul Consiglio Federale affinché la limitazione all’accesso alle biblioteche venga revocata.

Il problema dell’accesso alle biblioteche rappresenta una forte preoccupazione del corpo studentesco, viene sottolineato, «poiché in taluni casi la biblioteca è l’unico spazio in cui sono garantite le condizioni adeguate allo studio».

Secondo il SISA le biblioteche, essendo luogo di studio, di cultura e di scambio di idee, dovrebbero essere accessibili a tutte e tutti senza alcuna discriminazione. «Allo stato attuale, la libertà di accesso ai luoghi di cultura tra i non vaccinati è un privilegio di classe: non tutte e tutti hanno le facoltà economiche per potersi testare frequentemente».